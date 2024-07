Jurist selgitab: kuidas võtta pärand vastu siis, kui pärijal olid ka võlad?

Täpselt nagu lapse sünd on igapäevaelu osaks ka inimese surm ja temast maha jäänud maise vara üleminek pärijatele. Enamiku inimeste jaoks on pärandi saamine miski, mida omal nahal varem kogetud ei ole ja seetõttu tekitab küsimusi nii pärimismenetlus ise kui ka sellega kaasneda võivad ootamatused nagu lahkunu seni teadmata olnud võlad.

Kui inimene on surnud ja tal oli vara, siis tavaliselt leidub huvilisi, kes soovivad pärandvara enda nimele vormistada. Pärimisõiguse vormistamiseks peab pöörduma notari poole. Pärimise aluseks on pärandaja viimne tahe kas testamendi või pärimislepingu vormis, nende puudumisel aga pärimisseadus.

Pärast kolme kuud pole võimalik pärandist loobuda

„Praegu kehtiv pärimisseadus näeb ette, et pärivad kõik seadusjärgsed pärijad, kes kolme kuu jooksul pärast pärandaja surma ja oma pärimisõigusest teada saamist pärandist ei loobu. Kui see tähtaeg on möödunud, siis pärandist loobuda võimalik ei ole,“ ütleb Rakvere notar Elvira Kirtjanova.

Seadusjärgsed pärijad on pärandaja abikaasa ja pärimisseaduses nimetatud sugulased, kes pärivad kolmes järjekorras. Esimese järjekorra pärijad on pärandaja lapsed ja nende järeltulijad. Teise järjekorra pärijad on pärandaja vanemad ja nende järeltulijad ehk lahkunu õed ja vennad. Kolmanda järjekorra pärijad on pärandaja vanavanemad ja kõik nende allapoole ulatuvad harud. Kui kõik sugulased on pärandist loobunud, siis on pärijaks pärandaja viimase elukoha järgne linn või vald.

„Kui pärija ei loobu pärandist seaduses ettenähtud tähtaja jooksul, siis loetakse ta pärandi vastu võtnuks. See tähendab, et temale lähevad üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna,“ räägib Kirtjanova.