Maksutõus tuleb hoopis järsem, kui arvati. Äripäev: julgeolekumaksu hakatakse arvestama esimesest eurost

Kui tuleval aastal 22%-ni tõusev tulumaks suuremat osa pensionäridest või väikest tulu saavatest leibkondadest ei puuduta – sest iga kuu on esimesed 654 eurot tulumaksust vabastatud –, siis uue valitsuse järgmise tuludelt võetava maksuga see enam nii ei ole.

Nimelt hakatakse seda arvestama esimesest eurost, ka neilt, kes praegu võib-olla üldse tulumaksu maksma ei pea. „See on tõesti nii,“ kinnitas Äripäevale tulevane peaminister Kristen Michal, kelle sõnul on julgeolekumaksu mõte selline, et see puudutabki kõiki inimesi.