LHV kvartalikasum jätkas aastaga kasvu

AS LHV Group teenis II kvartalis 38,6 miljonit eurot puhaskasumit ehk 2,1 miljonit eurot vähem kui esimeses kvartalis (-5%), kuid 3 miljonit eurot enam kui samal ajal aasta tagasi (+8%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli II kvartalis 25,8%. Puhaskasum aktsia kohta oli II kvartalis 0,12 eurot.

„LHV jaoks oli tegemist ajaloo kõige suurema laenumahtude kasvuga poolaastaga. Oleme käesoleval aastal väljastanud Eesti inimestele ja ettevõtetele uusi laene üle 770 miljoni euro. Lisaks Inglismaal väljastatud 66 miljonile eurole. See on väljendunud kogu portfelli tugevas kasvus, ainuüksi teises kvartalis kasvas LHV laenuportfell 246 miljoni euro võrra,“ ütles LHV Groupi juht Madis Toomsalu.

Majandusliku ebakindluse taustal on majanduskasvu taastamiseks ettevõtete investeerimisjulgus määrava tähtsusega, ütles Toomsalu. Siiski on tema sõnul ootuspärane vastuolude jätkumine, kus kõrvuti mõne ettevõtte finantsraskuste ja koondamisteadetega on teised järjest julgemalt investeerima hakanud, ja kus maksutõusu osaliseks vastukaaluks on langevad intressimäärad.

LHV tugev kapitaliseeritus ja hoiusebaas on Toomsalu sõnul ka edaspidi suunatud just selliste investeeringute toetuseks. „Seejuures on oluline ka meie investeerimispanganduse aktiivsus – LHV on korraldanud pea kõik suuremad avalikud ja suunatud rahakaasamised, lähiajal oleme korraldamas ka Eesti riigivõlakirjade pakkumist,“ teatas Toomsalu.

„Head meelt teeb, et üha rohkem Eesti inimesi leiab tee investeeringutega raha kasvatamise juurde. Kui maikuus ületas LHV Panga investeerimisvaradega klientide arv 100 000 piiri, saime taas tunnistust, et meie aastakümneid kestnud töö investorkogukonna edendamiseks on läinud asja ette,“ ütles Toomsalu.

Aktiivne kvartal kodulaenudele