Uuring: suur tööturu probleem saaks lahenduse, kui tööandjatel oleks vaid vahendeid

Varasemad uuringud on näidanud, et 75,6% eestlastest on kogenud tööstressi, millest suur hulk on tundunud ärevust ning läbipõlemist seoses oma tööga. Seega on selge, et ettevõtetel on veel pikk tee minna töötajate heaolu tagamisel ja töökeskkonna parandamisel.