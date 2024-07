Pankrotihaldur selgitab: kas töötaja võib nõuda töötasu maksejõuetult tööandjalt?

Klassikalise käsitluse järgi on tööandja maksejõuetu siis, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja sissenõutavaks muutunud nõuet ja selline olukord ei ole ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui tema vara ei kata pikemaajaliselt tema kohustusi. Viimasel juhul arvestatakse kohustustena ka nõudeid, mis ei ole muutunud sissenõutavaks.

Miks ja millal tuleks esitada tööandja suhtes pankrotiavaldus?

Töötajal tekib õigus esitada ühingu suhtes pankrotiavaldus olukorras, kus tööandja tunnistab suutmatust jooksvaid kohustusi täita või ka oma püsivat maksejõuetust, aga juhatus või teised esindusõigusega isikud pankrotiavaldust esitanud ei ole. Kui poolte vahel võlgnevuse summa üle vaidlust ei ole, saab tööandja vastu pankrotiavalduse esitada töötaja ja tööandja vahel sõlmitud töö(võtu)lepingu alusel. Seega ei ole alati pankrotiavalduse esitamiseks vajalik, et töötaja oleks eelnevalt pöördunud võla sissenõudmiseks töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Pankrotiavalduses tuleb töötajal tõendada tööandja maksejõuetus ning nõude olemasolu – esitades kohtule tõendid oma nõude suuruse, aluse ja täitmise tähtaja kohta. Kui nõude kohta on jõustunud kohtulahend, ei pea nõude kohta muid tõendeid esitama. Lisaks tuleb tasuda kümme eurot riigilõivu.

Seejärel hindab kohus pankrotiavalduses väljatoodud asjaolusid ning kuulatakse suuliselt või kirjalikult ära tööandja esindaja ehk võlgnik. Kui pankrotiavaldus vastab seaduses sätestatud tingimustele ning puuduvad alused ajutise halduri nimetamata jätmiseks, määrab kohus äriühingule ajutise halduri. Viimase ülesandeks on muuhulgas selgitada välja ühingu varaline seis ning anda hinnang võlgniku maksejõulisusele.

Töötajal ei pea olema endal vahendeid pankrotimenetluse rahastamiseks

Sageli juhtub nii, et ettevõttel endal puuduvad vahendid ehk vara pankrotimenetlusega kaasnevate kulude katteks, sh ka ajutise halduri töö tasustamiseks. Sellisel juhul määratakse veel enne menetluse läbiviimise eeldusena deposiit ajutise halduri tasu ja menetluskulude katteks. Deposiidi tasumise ettepanek tehakse avalikkusele läbi väljaande Ametlikud Teadaanded ning kohtu määratud summa on võimalik tasuda kõigil, kellel on huvi pankrotimenetluse läbiviimise vastu, seega ka töötajatel.