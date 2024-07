Ostukindlustuse meelespea: kuidas tasuta raha laua pealt üles korjata

Ostukindlustus on mugav ja sisuliselt olematu kuluga võimalus tagada, et äsja ostetud asjaga juhtunud probleemid ei tähendaks kohe suurt väljaminekut. Suvisel ajal võib näiteks uus telefon kukkuda SUP-lauaga sõites vette või alles kevadel ostetud ratas langeda varaste ohvriks. Nendel ja paljudel teistel puhkudel tuleb mängu ostukindlustus, mis aitab tekkinud kahjusid hüvitada.

Seejuures ei pea ära kasutama igapäevase töö kõrvalt kogutud teenistust, kus iga euro säästmiseks on tulnud seda oma aja vastu vahetada, vaid korjata laua pealt üles just sellisteks olukordadeks mõeldud kindlustuse raha. Nii saab enda teenitud raha kasutada investeerimiseks ja oma netoväärtuse kasvatamiseks.

Ostukindlustuse üheks suuremaks eeliseks on selle mugavus – erakliendina saab selle sageli tasuta kaasa krediitkaardi, aga Coop Panga puhul ka deebetkaardiga. Ehk kui õige pangakaart on juba nagunii olemas, siis mingit lisakulu ostukindlustusega ei kaasne.

Õnnetusjuhtumi korral kiputakse sageli esimese lahendusena mõtlema kodukindlustuse peale, kus kaitstud on ka teatud isiklikud tarbeesemed, kuid sageli on sealne omavastutus niivõrd kõrge, et kindlustuse kaetav osa asjade puhul on kas väike või suisa olematu.

Uuemad kodukindlustuse poliisid seavad omavastutuse alampiiriks enamasti 300 eurot ehk see on summa, mille peab kahju korral ise tasuma ning kodukindlustus katab ainult selle osa kahjust, mis mainitud piiri ületab. Ostukindlustusel jääb omavastutus aga enamasti 30 euro juurde ehk on umbes kümme korda madalam.

Muidugi on ostu- ja kodukindlustusel erinevad funktsioonid, aga kui jutt käib tarbeesemete kahjujuhtumitest, siis kindel võitja on siin ostukindlustus.

Võimalusel tasub uus ese kohe välja osta