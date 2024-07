Endine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem liitub Milrem Roboticsiga

Kindral Herem liitub ettevõttega sõjalise strateegia nõunikuna alates augustist.

Tema roll on tuua lõppkasutajate tagasiside ja vajadused maismaarobootikale tootearendusse. Herem hindab eelkõige Ukraina maismaarobootika kasutamist, õppetunde ja parenduskohti ning juhib viimaste rakendamist tootearenduses ning sõjaliste kontseptsioonide väljatöötamises.

Herem hakkab nõustama ka ettevõtte juhtkonda, äriarenduse ja võimete arendamise üksusi andes neile vajaliku sisendi militaarkasutaja vaatenurgast.

„Milrem Robotics juurutab erinevates riikides maismaaroboteid aina suuremas mahus ning on väga oluline, et see uus võimekus sobiks olemasoleva kaitsevõimega ja täiendaks seda,“ ütles Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

„Kindral Heremil on laialdased teadmised, kuidas sõjalisi võimeid tõhusal ja nutikal viisil rakendada. Ta toetab Milremit veelgi paremate ja sobivamate maismaa robootikasüsteemide pakkumisel,“ lisas Väärsi.

„Ukraina sõda on Milrem Roboticsi THeMISe ning teiste robootikaplatvormide kasutamisega näidanud maismaarobootika olulisust ning vajadust sellele tulevikus rohkem tähelepanu pöörata. Seejuures on veel palju õppida Ukraina kogemusest kuidas maismaarobootika suurendab sõjalist võimet ning säästab inimelusid,“ sõnas Herem.

„Minu eesmärk on tagada, et seda, mida vaprad Ukraina võitlejad lahinguväljal on õppinud, rakendataks tulevastes robotsüsteemides,“ lisas ta.

Kindral Herem oli Eesti kaitseväe juhataja detsembrist 2018 kuni 2024. aasta juuni lõpuni. Herem astus teenistusse 1992. aastal. Aastatel 2013–2016 töötas ta Kaitseväe Akadeemia ülemana ning 2016–2018 Kaitseväe Peastaabi ülemana.

Milrem Robotics on Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja ning süsteemiintegraator, mil on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis, Poolas ja USA-s. Ettevõte on tuntud mehitamata maismaasõidukite THeMIS ja Multiscope, mehitamata lahingumasina Type-X ja autonoomiakomplekti MIFIK poolest.

Ettevõte on tuntud ka Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (EDIDP) projekti iMUGS eduka lõpuleviimise poolest. Projekt keskendus mehitamata süsteemide modulaarse ja skaleeritava arhitektuuri väljatöötamisele.