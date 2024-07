Neli aastat vana firma keeldus Google’i 23 miljardi dollarisest ülevõtupakkumisest

„Ma tean, et viimane nädal on olnud intensiivne, kui ringelnud on kuulujutud võimalikust ülevõtupakkumisest. Kuigi me oleme pakkumisest meelitatud, oleme otsustanud jätkata oma teekonda Wizi ülesehitamisega,“ sõnas Wizi tegevjuht ja üks asutaja Assaf Rappaport kirjas töötajatele. „Las ma olen konkreetne: meie järgmised verstapostid on miljard dollarit ARRi (annual recurring revenue ehk aastane püsitulu - toim) ning IPO.“ Rappaport lisas, et pakkumisest keeldumine oli keeruline, kuid usub, et see oli õige valik, nähes, et nende toodetele on piisavalt turgu.