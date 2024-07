Taas gaas põhja? Taani megafirma Eesti filiaal sai kustutamishoiatuse

Populaarseid kaalulangemissüste nagu Ozempic ja Wegovy tootev Novo Nordisk on sõiduvees. Investorid usuvad jätkuvalt, et nõudlus söögiisu vähendavatele ravimitele on suur. Samas peab firma arvestama, et konkurents aina kasvab. Ravimid on ka Eestis väga populaarsed ning need on pidevalt lettidelt otsa saanud. Firma ise ehitab uut tootmisvõimekust, et meeletut nõudlust katta.