Kaubanduskoja juhi ettepanekud uuele valitsusele: on aeg juhtida riiki nagu juhiksime ettevõtet, mis on miinuses

Palts ütlebki alustuseks, et maksumõtete kõrval oleks ta oodanud ka julgemaid kärpeplaane. Lootus, et maksumaksjad on võimelised jätkusuutlikult ja pidevalt kiiresti kasvavaid riigi püsikulusid katma on väga optimistlik, leiab ta.

Palts nendib, et see, et meil on vaja kaitsekulutuste katmiseks lisaraha leida on igati selge ning mõistetav. Ta tuletab meelde, et ettevõtjad on ka eelnevalt öelnud, et julgeolekumaks kui selline oleks üks asjakohastest meetmetest, et lühiajaliselt tagada vajalike vahendite olemasolu.