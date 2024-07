KUULA | Priske investeerimisportfelliga Jaagup Tuisk: mul on privileeg olla vabakutseline

Seda, et ülikool on temasse tugeva jälje jätnud, näitab kasvõi tõsiasi, et õpingute algusaastatest tekkis tal suur huvi investeerimise vastu ja see kirg püsib tal tänaseni. Muusiku sõnul ongi tal hetkel peamiselt plaan suurendada enda rahavoogu, et investeerida uutesse ettevõtmistesse. Muuhulgas ei salga ta ka soovi saada üks hetk finantsvabaks, kuid hetkel on see unistus veel mõne aasta kaugusel.