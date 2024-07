Ühistutele anti savijalgadel lubadus. Ministeerium: meil ei ole selleks raha

Ent paljudel juhtudel ei ole isegi poole kulust riigi õlule võtmine piisav. Juba aastaid on räägitud murest, et maakohtade väikeste kortermajade probleemi säärane pakkumine ei lahenda. Sealsed korteriühistud lihtsalt ei esita taotlusi, kuna omaosalus jääb endiselt liiga suureks. „Näeme, et väikestes maapiirkondades on elamute korda tegemine endiselt väga suur probleem. Lävend on lihtsalt liiga kõrge. Kui inimestel tuleb peale renoveerimist maksta ruutmeetri eest üle viie euro juurde, on selge, et see käib maapiirkondade elanikele üle jõu,“ selgitab selle teema enda südameasjaks võtnud riigikogu liige sots Anti Allas mure olemust.