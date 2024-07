Eesti Pank: tumedad pilved kinnisvarafondide kohal toovad kaasa sundmüüke ja varade väärtuse langust

Ärikinnisvaraturu madal tehinguaktiivsus ja varade väärtuse mõningane langus koos intressikulude tõusuga on küll suurendanud olemasolevate laenude refinantseerimisega seotud riski, kuid seni on Eesti kinnisvarafondid sellega üldiselt hästi toime tulnud, sest nende finantsvõimendus on piisavalt madal pidamaks vastu ka senisest suuremale varade väärtuse langusele.

Eelmisel aastal kahanes Eestis registreeritud fondide varade maht ligi 10%, kuid kümne aasta tagusega võrreldes on varad kapitali sissevoolu ning kinnisvara väärtuse suurenemise tõttu ligi kuuekordistunud.

Karmim rahapoliitika ja madalam äripindade nõudlus Euroopa kommertskinnisvaraturul on vähendanud Euroopa ning ka Eesti kinnisvarafondide puhasväärtust. Eesti kinnisvarafondide turg on suhteliselt väike ning küllaltki kontsentreeritud. Eestis registreeritud kinnisvarafonde on 14, mille varade maht on ligi miljard eurot ehk ligikaudu 2% SKPst. Eelmisel aastal kahanes Eestis registreeritud fondide varade maht ligi 10%, kuid kümne aasta tagusega võrreldes on varad kapitali sissevoolu ning kinnisvara väärtuse suurenemise tõttu ligi kuuekordistunud1. Võrdluseks, et euroalal tervikuna on kinnisvarafondide varad kasvanud samal perioodil ligi kolm korda.

Kuigi kinnisvarafondide roll suurenes madalate intressimäärade ajastul Eesti majanduses kiiremini kui Euroopas, on euroala kinnisvarafondide osatähtsus kogu euroala majanduses siiski tunduvalt kõrgem kui Eestis. Euroopa fondide suhteliselt suurema mahu üheks teguriks on ka tootlust otsivate välisinvestorite suurem roll fondiinvesteeringutes.

Kinnisvarafondide kasvanud roll Euroopa majanduses2 tähendab, et nende käekäik mõjutab aina enam pangandussektorit ning majandust üldiselt ning ka riskid kanduvad seetõttu majandusele laiemalt üle. Fondivarade kiirmüügi korral väheneb tagatiseks seatud kinnisvara väärtus ning suureneb pankade laenukahjumite oht. Euroopa Keskpanga hinnangul on fondide suurenev mõju ja potentsiaalsest kommertskinnisvaraturu äkilisest hinnalangusest tulenevad riskid tugevaks argumendiks, et fondide järelevalvet tugevdada.

Taoline refinantseerimisega seotud risk realiseerus eelmisel aastal vähemalt ühes Eesti kinnisvarafondis, kus võlakoormuse vähendamiseks müüdi kahjumiga osa fondivaradest.