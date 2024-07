Inbank müüs Swedbankile 21% osaluse finantsidus Paywerk. „Meil ei õnnestunud investorit leida“

Tehingu raames müüs Inbanki tütarettevõte Inbank Ventures OÜ kogu oma 21% osaluse Paywerk AS-is Swedbank AB-le. Poolte kokkuleppel tehingu väärtust ei avalikustata.

„Paywerk on loonud unikaalse tehnoloogia ja toote, kuid jaotusvõrgustiku ehitamine osutus keerukaks ja kalliks. Paywerki iseseisev kasvustrateegia oli väga kapitalimahukas ning meil ei õnnestunud tänases intressikeskkonnas leida investorit, kes sellist äristrateegiat toetaks. Seetõttu on mul väga hea meel, et Swedbanki investeering laseb Paywerki tehnoloogial lennata,“ rääkis Paywerki asutaja ja tegevjuht Jan Andresoo ettevõtte müügi tagamaadest.