Arto Aas: meie siht pole ju muutuda keskpäraseks, kasvava maksukoormuse ja hääbuva tööturuga Euroopa ääremaaks

„Kõige negatiivsema mõjuga on ettevõtte kasumimaksu kehtestamine ja seni Eestile edu toonud mudeli lõhkumine. Paistab, et see otsus on langetatud kiirustades ja kõiki mõjusid arvestamata. Võib ennustada, et selle maksu kehtestamine ja kogumine on tohutu peavalu nii riigile kui ettevõtjatele,“ ütlen Aas alustuseks.

Tema sõnul on selge, et aktsiiside ja maksude tõus toob kaasa uued hinnatõusud, täiendava palgasurve ning muudab kallimaks kõik siinsed tooted ja teenused. See muudab ka rahvusvahelise konkurentsivõime hoidmise keerulisemaks, mis niigi viimastel aastal kõvasti räsida saanud.

„Loodame, et vähemalt 2026. aastaks planeeritud maksutõusud, eriti ettevõtete kasumimaksu kehtestamine, ei realiseeru. Pigem tuleks otsida täiendavaid kärpekohti või langetada tulumaksuvaba miinimumi, kui kehtestada uusi makse, mille rakendamine ja administreerimine on keeruline ning vähendab Eesti maksukeskkonna rahvusvahelist atraktiivsust. Meie siht pole ju muutuda keskpäraseks, kasvava maksukoormuse ja hääbuva tööturuga Euroopa ääremaaks.“

Arto Aas imestab, et see kõik tuleb ajal, mil majanduse konkurentsivõime tõstmine on seatud üheks valitsuse prioriteediks. See on olnud ka ettevõtjate lootus, et Eesti konkurentsivõime tõstmine peab olema riigivalitsejatel kogu aeg kahe kõrva vahel. Ilma selleta ei taastu majanduskasv ega kerki maksulaekumised, millega rahastada riigikaitset, haridust ja teisi olulisi funktsioone. „Nüüd tuleb loota, et konkurentsivõimest rääkimine realiseerub ka konkreetsetes tegudes ja maksupaketi disainis,“ ütleb Aas Delfi Ärilehele.

Tööandjate keskliidu juht toob positiivsena esile tööstuse tähtsustamist, investeeringute soodustamist, planeeringute ja loamenetluste kiirendamist ning bürokraatia pidurdamist. Õnneks on tema sõnul juttu ka riigireformist, e-riigi arendamisest ja tehisintellekti rakendamisest, mis annab lootust, et valitsus suudab lähiaastatel riigiaparaati ja valitsemiskulusid ohjeldada.

„Jätkuvalt pole Eesti riigieelarve suurim mure aeglaselt kasvanud tulud, vaid kontrollimatult kasvavad kulud, mis ootavad süsteemsemaid lahendusi. Koalitsioonilepe markeerib ka välistööjõu ja oskustööliste värbamise lihtsustamist, kuid oleks tahtnud näha konkreetseid lahendusi, mis pikaajalist tööjõupõuda leevendaks. Samamoodi ootavad tööandjad tööõiguses suuremat vabadust, mitte Euroopa kiiluvees ülereguleerimist.“