Maksunõustajad julgeolekumaksust: varasemalt plaanitud limonaadimaks oleks selle kõige kõrval olnud morsipidu

Wallessi maksunõunik Ivo Vanasaun tõdeb, et kui vaadata koalitsioonilepingu teksti, mis on 2%-lise julgeolekumaksu osas – mida peavad värskelt ametisse nimetatud valitsuse plaanide järgi ajutiselt maksma hakkama nii Eesti inimesed kui ettevõtted –, väga napisõnaline ja mitmeti mõistetav, siis kindlasti on ettevõtete teenitud kasumi maksustamise punkt plaanitud muudatustest selgelt halvim.

„Nii välisinvestoritele kui oma ettevõtjatele oleks raske selgitada, kuidas meil on kasutusel kaks paralleelset äriühingute tulumaksu süsteemi. Praeguse süsteemi eelis on see, et ettevõtjad saavad keskenduda oma ettevõtluse arendamisele ning kasumi teenimisele, mitte tulude ja kulude optimeerimisele,“ põhjendab Vanasaun.