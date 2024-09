Eile teatas valitsus, et alates 2026. aastast peavad ettevõtted maksma kasumimaksu. Sellest ajendatult taasavaldab Ärileht 23.07.2024 ilmunud loo.

Uue valitsuse maksuplaane hinnanud maksunõustajad ütlevad, et raske on näha ajutiselt ettevõtetele kehtestatava klassikalise tulumaksu eeliseid, eriti kui selle puudumine on seni olnud üks Eesti suurimaid konkurentsieeliseid. Maksuamet ei oska veel hinnata, kui palju tööd 2%-lise julgeolekumaksu kogumine juurde tooks.