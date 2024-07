Tesla kasum jäi oodatust kiduramaks. Mitmed plaanid on lükkunud edasi

Nii on Tesla tulemused valmistanud pettumust juba neljandat kvartalit järjest. Kuigi viimati esimese kvartali tulemuste järgselt tõusis aktsia päevaga koguni 12,1%, kuna ettevõtte juht Elon Musk viitas, et odavam automudel on tulemas oodatust varem ehk parimal juhul juba selle aasta lõpus.