Elektrum omandas Kuusalu päikesepargi, kasvatades oma päikeseenergia tootmise võimekust enam kui kolm korda

Elektrum Eesti juhatuse liikme Andrus Liivandi sõnul on tegu juba teise suure taastuvenergia mahte kasvatava suurprojektiga sel suvel.

Kuusalu päikesepargis toodavad elektrit ligi 27 tuhat lõunasuunalist bi-facial’i paneeli koguvõimsusega 17,4 MWp. Pargi aastane päikeseelektri toodang võrku on ca 17 GWh.

„Meie jaoks oli Kuusalu päikesepark perspektiivikas projekt ka seetõttu, et tulevikus on meil võimalik paigaldada kinnistule täiendavaid energiasalvestussüsteemi lahendusi ning luua vajaduse korral Tallinna–Narva kiirtee lähistele ka Elektrum Drive’i elektriautode laadimisjaam. See kõik annab hoogu investeeringu tasuvusele,“ selgitas Liivand.