„Oli väga raske aasta.“ Hinnatud kodumaine ökojäätise tootja võitleb ellujäämise nimel

Ettevõtte viimaste aastate majandustulemused ei ole olnud kiita. Sellele juhtisid nemadki tähelepanu 2022. aasta majandusaasta aruandes tõdedes, et 2023 tuleb ellujäämise aasta, kus võtmeküsimus ei ole käibe kasvatamine, vaid kulude kärpimine ning kestliku majandusmudeli leidmine.

„Saame öelda, et miinimum eesmärgi - ellujäämine - oleme suutnud täita. Aga see on tõesti olnud väga raske aasta,“ kirjutab ettevõte oma majandusaasta aruandes.