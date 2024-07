Läti peaminister: Air Balticu vastu tunneb huvi mainekas ettevõte

Peaminstri sõnul laekus võimaliku investori pakkumine alles hiljuti, mistõttu tal ei olnud võimalust selle sisuga tutvuda. Peaminister rõhutas, et tal ei ole õigust avalikustada investori nime, kuni läbirääkimised on alles käimas. Siliņa tõdes, et Air Balticul on potentsiaali äratada lennundussektori ühe suure tegija huvi.