Finantsvabadust ihkav Jaagup Tuisk: ma ei taha olla lukustatud ühte asukohta

Tänavu Tallinna tehnikaülikoolis ärirahanduse eriala bakalaureusekraadi omandanud Jaagup Tuisk (22) võiks kasvõi hommepäev asuda tööle finantsvaldkonnas. Kuid muusikat ja muid tegemisi, mille järgi teda avalikkuses tuntakse, ta enda sõnul ei jäta, ehkki üks uutmoodi äriidee on tal peas küpsemas küll.

Nimelt mõtiskleb Tuisk uudse agentuurimudeli loomisest. „Kui tänapäeval pakuvad meedia- ja turundusagentuurid väga laia spektriga teenuseid, et saada ühelt kindlalt kliendilt võimalikult suur käive, siis minu lähenemine oleks teistsugusem,“ kirjeldab muusik mõtteid, jäädes üksikasjade kohta pigem kidakeelseks. Ometi rõhutab Tuisk, et konkreetse agentuuri kontseptsiooni ilmestaks efektiivsus ehk fookuses oleks eeskätt teenuse tõhusus ühes investeeringu tootlusega (ROI ehk return on investment).