Muusikaettevõtluse eestvedaja: 24-protsendiline käibemaks ei toeta suursündmuste kaudu majandust

Kultuurivaldkond on vedanud käibemaksutõusu vägikaigast riigiga juba pikalt. Madalama maksu vajadust on esile tõstnud nii kultuurikorraldajad kui ka muusikavaldkonna erinevad eksperdid. Järjekordne maksutõus on aga veelgi suurem löök.

Kultuurisektor ootab käibemaksu langetamist

Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpt mõistab kaitsekulutuste katmiseks vajamineva raha leidmist. Küll aga kinnitab ta, et nii lühikese aja jooksul selline suund kultuurivaldkonna õitsemist ei võimenda. „Leiame, et kultuuri poole pealt tooks riigikassasse pikaajalisemalt raha juurde selle valdkonna piletite käibemaksu langetamine. Just sellega panustame meie rahvusvahelisse kultuurikaitsesüsteemi,“ kommenteeris ta.

Tölpt lisab, et sellist piletitele kehtivat käibemaksumäära, mida Eestis näeme, ei ole kusagil mujal Läänemere piirkonnas. Ta viitab ka Eesti autorite ühingu juht Mati Kaalep retoorilisele küsimusele: „Kui ümberkaudsed riigid soodustavad kontserdikorraldust läbi oma maksupoliitika ja meie oleme oma riigis otsustanud seda mitte teha, siis kas me rahvusvahelises konkurentsis ise nõrgestame oma turgu?“. “Teiste lähiriikidega võrreldes on meil kahe või kolmekordne käibemaksu vahe, nüüd juba rohkem, lisas ta.

Tema sõnul pole saladus, et ühe suurürituse korraldamine elavdab majandust märgatavalt. Seda näitab eelmisel aastal EASi tellitud festivalide uuring, kust tuleb välja, et Eesti festivalikülastaja (mitte lähipiirkonna külastaja) kulutab lisaks piletile keskmiselt 209 eurot ning kui seda summat vaadata festivali väliskülaliste kohta, on see veelgi kõrgem – lausa 433 eurot. „2019. aastal Tartus toimunud Metallica kontserdi analüüsist võib lugeda, et ühe suurkontserdi majanduslik mõju (majutuse ja kaardimaksete põhjal) oli ligi 1,2 miljonit eurot. Unibet Arena kõrval asuva Rocca al Mare keskuse kogutud numbrite põhjal tuleb välja, et sündmuse päeval kasvab külaliste arv keskmiselt u 20% võrra tänu suurkontserdile,“ kommenteeris ta.