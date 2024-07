See võib olla üks näide paljudest, kus inimesed peavad tasuma teenuse eest, mida nad ise kunagi ei kasuta. Kasvõi näiteks Eesti kolme põhitelekanalit soovides tuleb väiksemategi pakettidega juurde hulk telekanaleid, mida klient reaalsuses kunagi ei vaata. Seega, kui palju saavad kliendid üldse valida ja osta seda, mida nad reaalselt tarbivad? Õige vastus on, et ei saagi. Kliendi ainus variant on valida pakettide seast, kuid personaalseid võimalusi kusagil saadaval ei ole.