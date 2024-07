Ettevõtja Enn Veskimägi: maksutõusude asemel pidanuks hoopis maksuvaba miinimumi langetama

„Täna tahetakse ravida kõiki haigusi, mis meil nii-öelda kogu seda riigieelarvet puudutab, neid tahetakse ühe korraga terveks ravida. Kahjuks ei ole see võimalik,“ sõnas Veskimägi, lisades: „Meil on nii palju auke, mida tahetakse lappida. Ja samal ajal paneb mind imestama, et üks prioriteete oli majanduse kasvule viimine, siis naljakas on kuulda, et maksutõusudega plaanitakse päästa majandust. See lihtsalt ei ole võimalik.“

Veskimäe sõnul ettevõtjad kindlasti järske maksutõuse ei toeta, sest alles aasta tagasi oli maksutõus. „Ja nüüd tuleb välja, et iga uus valitsus võimule tulles tõstab kohe makse, siis langevas majanduses on kindlalt efekt vastupidine,“ hindas ta.

„Tegelikult üks kõige valutum lahendus oleks see, kui me langetame tulumaksu miinimumi. Täna ta on vist 654 eurot, tahetakse 700 peale tõsta. Kui see langetada näiteks tagasi üheks aastaks 200 peale, see oleks 800 miljonit eurot,“ tõi ta välja. Samuti pakub ta poliitikutele välja indekseerimiste külmutamine. „Mis on ka paarsada miljonit. Nii et sisuliselt need oleks kõige valutumad otsused üheks aastaks. Ja meil on miljard koos, et seda auku lappida,“ ütles ta.

Kes on süüdi?

Tänases Eesti Ekspressis ütles rahandusminister Jürgen Ligi, et Eestil ei olegi kunagi nii head rahandusministrit olnud kui tema.

„Kui ta kinnitab, et ta on parim, siis seda tuleb tunnistada, et ta on väga enesekindel. Ju ta kindlasti midagi ette võtab. Aga mulle lihtsalt meenub kunagi, see võis olla aastal 2010 või 2011, kui Jürgen Ligi võttis töötukassa reservi riigikassasse, mis oli minu jaoks esimene signaal, et võib-olla napib raha eelarves. See oli üle 700 miljoni,“ meenutas Veskimägi.

„Nii et ma arvan, et see asi on niimoodi aastate jooksul kogu aeg kasvanud ja nüüd oleme jõudnud – nagu Jürgen Ligi ütleb – kahe miljardini,“ sõnas ta veel, lisades: „Mina otsiks kõigepealt neid poliitikuid ja küsiks, kelle süül ja kes siis raha jagas niimoodi laiali, et me oleme täna niisuguses seisus. Kui me seda selgeks endale ei tee, siis me ainult hakkamegi makse tõstma.“