ASUS tutvustab ExpertBook B5

Ettevõtte tasemel turvalisus ja tsentraalne haldamine

Turvalise mitmeastmelise autoriseerimise tagamiseks on need seadmed varustatud integreeritud sõrmejäljelugeja ja infrapunakaameraga biomeetriliseks autentimiseks näotuvastuse abil ning kiipkaardilugejaga. Seetõttu on neis sülearvutites salvestatud äriandmed turvaliselt kaitstud volitamata juurdepääsu eest. ExpertBook B5 seeria sülearvuteid on tänu nutikale disainile väga lihtne hooldada ja uuendada. Kaks SO-DIMM-pesa toetavad kokku kuni 64 GB DDR5 mälu.

Kiire multitegumtöö kaasaskantavas vormingus

ExpertBook B5 seeria sülearvutid on uskumatult kerged ja kompaktsed. Seade kaalub alates 1,29 kg ja on pakitud 1,89 cm paksusesse korpusesse. Tänu kaasaskantavusele sobivad need suurepäraselt äri- ja tööreisideks. Need seadmed on õhukesed ja kerged, kuid tagavad samas täiustatud töökindluse, vastates militaarstandardile MIL-STD 810H. Need on läbinud ka rea ASUS-e rangeid ettevõttesiseseid teste, sealhulgas kaanele avaldatava surve, löökide ja kõrguselt kukkumise testid, mis tagavad nende vastupidavuse isegi hooletu igapäevase käsitsemise korral.