EBS ja kood/Jõhvi lõid käed. Ühise koostööna avanevad tudengitele uued võimalused

„Ärijuhtimine ja tehnoloogia tundmine on oskused, mis suurepäraselt üksteist täiendavad ja võimendavad. Meie eesmärk on nii tehnoloogia- kui ärihuvilistele pakkuda parimat mõlemast maailmast ja sestap on koostöö EBS-iga kood/Jõhvi jaoks selge strateegiline valik. Antud koostöö võimaldab kood/Jõhvi lõpetajatel oma tehtud töö kaasa võtta kraadiõppe teekonnale ja EBSi õppe- ning ainekavadest hakkab tulevikus leiduma tehnoloogiaõppe komponente kood/Jõhvi programmist.“ kommenteeris kood/Jõhvi tegevjuht Lauri Haav.

2024. aasta sügisest on kood/Jõhvi vilistlased oodatud jätkama õpinguid EBS-i bakalaureuseõppes, kus neil on võimalik ettevõtluse- ja ärijuhtimise teadmisi täiendades omandada bakalaureusekraad vaid kahe aastaga. Alates 2025. aasta sügisest saavad aga EBS-i bakalaureuseõppe üliõpilased õppida koostöös kood/Jõhviga pakutaval tarkvaraarenduse spetsialiseerumissuunal.

Martin Villig (EBSi vilistlane ja audoktor, kood/Jõhvi kaasasutaja) nendib, et Eesti ettevõtted vajavad hädasti programmeerimis- ja ärijuhtimise teadmistega töötajaid. Samuti on need oskused vajalikud oma ettevõtte loomiseks. Seega avaldab Villig lootust, et EBSi ja kood/Jõhvi koostöö annab uut hoogu Eesti tehnoloogiaettevõtluse eduloole kuivõrd võimaldab ühendada programmeerimisoskused ettevõtjale ja ärijuhile vajalike teadmistega.