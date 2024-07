PUUST JA PUNASEKS | Mis juhtub, kui portfellis olevad aktsiad börsilt eemaldatakse?

Vähese tähelepanu tõttu võib mõni inimene avastada, et aktsia, mida ta börsilt ostnud on ning mille puhul arvestanud, et hiljem saab ka börsi kaudu uuesti maha müüa, on vahepeal börsinimekirjast eemaldatud. Mida selle juures tasuks arvestada, et investor lõksu ei jääks?