LHV Groupi juht ootab riigilt julgemaid kärpeplaane: mis seal salata, elevant istub sotsiaalministeeriumi ridadel

Kui lisada värskes koalitsioonileppes mainitud välisinvesteeringute erilahendustele energiapoliitika, regulatsioonide vähendamine, riigipoolne kärpimine, uuendatud tööstuspoliitika ja kapitaliturgude areng, siis võib juhtuda, et Eesti saab üle pika aja jälle majanduspoliitika, mille puhul suudavad Eesti inimesed ka kaasa rääkida või seda teistele tutvustada, usub 2016. aastast LHV Groupi juhtiv Madis Toomsalu (41). „Praegu on mul tunne, et me teame Saksamaa ja Prantsusmaa majanduspoliitikat rohkem kui Eesti oma,“ nendib ta Delfi Ärilehele antud intervjuus.