Tallink grupi puhaskasumit tabas tugev langus. „Inimeste rahaline seis on jätkuvalt tugeva surve all“

„Arvestades jätkuvalt keerulist majanduskeskkonda, milles täna tegutseme, on teise kvartali osas raporteeritav kasum stabiilne tulemus. Tarbijate kindlustunne ei näita paranemise märke ning inimeste rahaline seis on jätkuvalt tugeva surve all. Euroopa ja üleilmne poliitiline- ja majanduslik turbulents omavad rolli meie regiooni turismisektori arengus. Töötame selle nimel, et teenindada võimalikult suurt hulka reisijaid meie käesoleval suvisel kõrghooajal, ning tegeleme seisvatele laevadele hea rakenduse leidmisega,“ kommenteeris kontserni teise kvartali majandustulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.