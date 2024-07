Olympic kasiino asutaja pärijad võtsid maksuvabalt magusa dividendi

Läinud sügisel selgus, et septembris meie seast lahkunud Korpusovi varanduse pärisid tema salapärased sugulased. Pärast Korpusovi meie seast lahkumist said Hendaya Investi omanikeks ja juhatusse tema sugulased, vennad Robert ja Albert Kollo. Hendaya Investi omanikud võtsid mullu dividendina välja ligi 11 miljonit eurot. Dividendidelt tuleb tavaliselt tasuda tulumaks, kuid näib, et Kollodel ja Sepal õnnestus seekord maksu maksmisest pääseda.