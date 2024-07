FOTOD | Kõrge lennuga kinnisvaraarendaja alustas Harku järve ääres järgmiste kodude ehitusega

Iseära ridakodude ehituse peatöövõtjaks on Terson Ehitus OÜ, kellega koostöös on valminud ja koduomanikele üle antud ka Iseära eelmised etapid. Iseära puhul peetakse silmas tervikliku elukeskkonna loomist, mis hõlmab looklevate rohealadega ümbritsetud inimmõõtmelisi maju, kus energia- ja keskkonnasäästu pakub maaküte. Kvartali keskele on planeeritud mänguväljakud ja roheala ning uksed avab ka laste päevahoid. Lisaks ridamajadele on samaaegselt ehituses ka kortermajad.

Tema sõnul on turu vahepealne jahtumine olnud neile ehitamise seisukohast soodne, sest paar aastat tagasi oli väga palju objekte samaaegselt ehituses ning sobiva ehitaja leidmine seetõttu väga keeruline. „Tänavu oleme alustanud nii Iseära kahe uue etapi ehitusega kui Regati 3 arendusega Pirital, seega nüüd, kus nõudlus on taastumas, on Livenil koduostjatele erinevaid kvaliteetseid kodusid pakkuda,“ põhjendas Laur.

„Näeme turul esimesi märke optimismi taastumisest, nii tehingute kui päringute arv on kõikide Liveni arenduste ja hinnaklasside puhul juba viimased pool aastat kasvavas trendis, mis näitab, et koduostjad on vahepeal pausile pandud unistused taas sahtlist välja võtnud ning kinnisvaraturg valmistub ärkama,“ rääkis Liven ASi tegevjuht Andero Laur.

Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja. Ettevõtte kümne tegutsemisaasta jooksul on loodud üle 700 kodu ja ettevalmistamisel on ligi 1 500 kodu. Kantar Emori kinnisvarabrändide tuntuse ja maineuuringute järgi on Liven aastaid olnud Eesti kahe kõige mainekama arendaja hulgas.

Liveni arendusportfellis on 10 projekti, milles on mahtu ligi 1 500 uue kodu rajamiseks. Müügis ja ehitamisel on kodud viies arenduses – Magdaleena, Uus-Meremaa, Luuslangi, Iseära ja Regati. Kogu Liveni arendusportfelli hinnanguline müügimaht on 375 miljon eurot. Ettevõte käive oli 2023. aastal 35,8 miljonit eurot. Seejuures teeniti 0,8 miljonit puhaskasumit. Omakapitali tootlus oli 4,6%.

Laienes mullu Saksamaale

2023. aastal laienes Liven ka Saksamaa turule ning 2024. aasta jooksul on kavas alustada esimese Berliinis asuva projekti eelmüügi ja ehitusega. Lisaks planeeritakse nelja arendusprojekti Tallinnas. Kokku on Liveni arendusportfellis üle 115 000 m2 müüdavat pinda, mis tagab järgnevateks aastateks stabiilse arenduste mahu.

Tänavu kümnendat tegutsemisaastat tähistav Liven AS on Kantar Emori läbi viidud uuringu kohaselt üks mainekamaid elamuarendajaid Eestis, kelle loodavatest kodudest leiab enamik omaniku juba enne ehituse algust. Ettevõte eristub turul sellega, et igal arendusprojektil on sellest aastast oma sisearhitekt-projektijuht, kellelt koduostja saab kodu loomisel abi.