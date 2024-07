Luksuskaubad elavad läbi raskeid aegu: tuntud moebrändi käive kukkus järsult

Luksugrupp teatas kolmapäeva õhtul tulemused, kus selgus, et aasta esimeses pooles on ettevõtte käive langenud 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Langus toimus turu aeglustumise tõttu mitmetes regioonides, välja arvatud Jaapan.

„Keringi tulemused halvenesid esimeses kvartalis arvestatavalt,„ tõdeb ettevõtte tegevjuht François-Henri Pinault. Ta tõdeb, et ehkki nad eeldasid väljakutsuvat algust aastale on siiski turuolukord olnud keeruline, eriti Hiinas. Käibelangust ja pikaajalisi investeeringuid arvestades alandas ettevõtte enda eeldatavat kasumiootust, mis saab olema aastases võrdluses 30% madalamal.

„Me kõik töötame väsimatult selle nimel, et Kering tuleks välja praegustest väljakutsetest ja suudaks taasehitada kindla platvormi,“ lisas Pinault.

Senist pikaaegse visiooni saavutamiseks kavatseb Kering investeerida mitmetesse enda moemajadesse, et tugevdada toodete levitamise eksklusiivsust. Samuti, et saavutada ka kõrge kvaliteet. Muuhulgas on Keringu soov saada pikaajaliselt kasumlikuks ja kinnitada enda positsiooni turul kui üks mõjukamaid ettevõtteid luksustööstuses.