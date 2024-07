Eduka ettevõtja pihtimus. No Bananase omanik: aasta alguses saadud diagnoos avas mu silmad

No Bananase kaubamärk on vaid pisut üle kümne aasta vana, ehkki äri vedav Andero Keronen (43) on enda sõnul marjaentusiast olnud juba 28 aastat. Keronen ei ole meediaveergudel just sage külaline. Pikemaid intervjuusid ta andnud ei ole. Viimastel aastatel on tema elus toimunud aga olulisi sündmusi ja muutusi, mis muu hulgas on aidanud kaasa äriedule. Aasta alguses sai ta diagnoosi, mis selgitas talle tema isiksuse kohta väga palju.