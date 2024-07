KOMMENTAAR | Analüütik: ettevõtete tulumaks paneb kinnisvarainvestorid kiirelt tegutsema

Kinnisvarasektoris tähendab see seda, et plaanitud investeeringutest väljumised tehakse nüüd varem ära. Investorid jagunevad üldjoontes kaheks: on need, kelle strateegia on teenida pikalt üüritulu ning need, kes teevad seda sama, kuid vara hoidmine on kindlalt piiritletud ning iga mõne aasta tagant müüakse midagi maha ja ostetakse uusi objekte.

Just need viimased on nüüd suure küsimuse ees. Mida jätta ja mida müüa. Olukord turul ei ole väljumiseks hea, kuid kui vara on ostetud kunagi odavamal ajal ning mõte sellest loobumiseks on nii ehk naa küpsenud, siis kasumit saab teenida ka praegu.

Kaks protsenti numbrina võib esmapilgul tunduda küll väike, kuid see on siiski kaks protsenti, mis kõige muu kõrval taas kaob. Seda enam, et järsk maksu- ja seeläbi ka hinnatõus on meid taas ees ootamas.