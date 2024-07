VÕRDLUS | Tallinna uute ärikvartalite parkimishindade kõrvutamine paljastab mitmekordse vahe

Pealinna uuemate ärikvartalite parkimishindade võrdlusest tuli välja, et tunnihinna poolest on kõige odavam Fahle linnak, kus hind on 1-2 eur/h. Kõige kallim on tunnitasu aga Rotermanni linnakus, kus tuleb selle eest välja käia 3-6 eur/h. Ööpäevaringne parkimine on samuti kõige soodsam Fahle linnakus (1.50-4 eur/24h).