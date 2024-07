Liiga krõbedad hinnad? Pariisi olümpiale on müümata üle poole miljoni pileti

Financial Timesi tehtud esialgne analüüs näitab, et esmaspäeval, 22. juulil tõusis edasimüügi lehekülgedel olevate piletite arv 270 465-ni. Võrreldes kuu aja taguse ajaga on vabade piletite hulk hüppeliselt kasvanud. Teatavasti on müümata pileteid aga rohkem kui 600 000.

Kõige kallimad piletid maksavad 2970 eurot. Keskmiselt maksavad oümpiamängude erinevate alade fännipiletid 190-900 eurot. Fännid väljendavad sotsiaalmeedias nördimust hindade üle.

Pariisi 2024. aasta olümpiamängude president, kolmekordne olümpiavõitja kanuusõidus Tony Estangue lükkas korduvalt ümber väiteid, et saadaolevate piletite arv peegeldab entusiasmi puudumist.

Estanguet ütles, et suurtel staadionidel toimuvatel võistlustel pole tühjad kohad ebatavalised. 2012. aasta Londoni olümpiamängudel jäi 264 000 piletit müümata.

Praeguses etapis märkis Estanguet, et Pariisil läheb palju paremini kui 2016. aasta Rios.

Korraldajatel oli mängude alguses 10 miljonit piletit, kuid kõik need ei läinud korraga müügile. „Sellepärast on pileteid veel nädal enne mängude algust saadaval, nüüd on meil lõplik tarneplaan,“ ütles Estanguet pressikonverentsil.

Korraldajate väitel on Pariisi seni müüdud 8,8 miljonit piletit.

Pariis võõrustas suveolümpiat ka 1900. ja 1924. aastal, olles alles teine linn, mis on suveolümpiamänge kolmel korral korraldanud – Londonis peeti olümpia aastatel 1908, 1948 ja 2012. Üldse on see kuues kord, kui olümpia toimub Prantsusmaal, sest lisaks kolmele suveolümpiale on korraldatud ka kolm taliolümpiat – Chamonix’s, Grenoble’is ja Albertville’is.