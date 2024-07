Tugevnev Jaapani jeen avaldab suurt mõju globaalsetele turgudele. Kuld ja bitcoin on languses

Jaapani jeen tõusis täna dollari suhtes kahe kuu kõrgeimale tasemele, peegeldades niiviisi panuseid, et intressimäärade erinevus Jaapani ja USA hakkab kaduma. Tugev jeen, mis avaldas valusalt mõju ka Jaapani ekspordile, viis Jaapani indeksi Nikkei 225 tehnilisse korrektsiooni. Jeeni tugevnemise valguses on langussesse pöördunud näiteks kuld ja bitcoin, viidates märkidele, kus kauplejad loobuvad varem populaarsetest panustest ja pöörduvad tagasi tugevneva Jaapani jeeni poole.

Jeeni kasvav tugevus on lisanud oluliselt volatiilsust globaalsetele varadele, mille suhtes entusiasmi kustumist on juba näha, näiteks Wall Streetil buuminud tehisintellektiga seotud ettevõtte suhtes. Nõnda on jeen tõusnud selle kuu algusest 6%. Samas selgub tõehetk alles saabuval nädalal, mil tulevad avalikuks USA inflatsiooniandmed ja Jaapani keskpank ning Föderaalreserv kohtuvad omavahel.