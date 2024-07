Euroopa Komisjon algatab Eesti suhtes kolm uut rikkumismenetlust

Esiteks on komisjon saatnud Eestile ametliku kirja jäätmete kogumise ja ringlussevõtu eesmärkide täitmata jätmise kohta. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivis nõutakse elektroonikaromude liigiti kogumist ja nõuetekohast töötlemist. Seejuures on nende kogumise, taaskasutamise ja ringlussevõtu eesmärgid.

Minimaalne kogumismäär, mille liikmesriigid peavad igal aastal saavutama, on 65% asjaomases liikmesriigis kolmel eelneval aastal turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete keskmisest massist või 85% selle liikmesriigi territooriumil tekkinud elektroonikaromudest. 25 liikmesriiki 27st, sh Eesti, ei kogunud liigiti piisavalt elektroonikaromusid ja seega ei saavutanud ELi sihttaset. Eestil on nüüd vastamiseks ja komisjoni märgitud puuduste kõrvaldamiseks aega kaks kuud. Pärast seda võib komisjon vajaduse korral otsustada esitada olukorra kohta põhjendatud arvamuse.

Komisjoni hinnangul on Eestil probleeme ka ELi õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitset käsitleva direktiivi rakendamisega ning seetõttu on Eestile saadetud põhjendatud arvamus selle kohta, et Eesti ei ole teatanud meetmetest, mis käsitlevad ettevõttesiseste teatamiskanalite loomist keskmise suurusega äriühingutes. Muude kohustuste hulgas nõutakse direktiivis, et liikmesriigid tagaksid, et 50 või enama töötajaga eraettevõtjad loovad asutusesisese teatamise kanalid ja menetlused, mis võimaldavad nende töötajatel konfidentsiaalselt teatada ELi eeskirjade rikkumisest.