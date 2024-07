Parempoolsete aseesimees: ettevõtete tulumaks ei ole mingi ajutine ja aateline meede, mis parandaks Eesti julgeolekut

„Ettevõtete tulumaksu kehtestamine ei ole mingi ajutine ja aateline meede, millega parandatakse Eesti julgeolekut. Vastupidi, see oleks pikaajalise mõjuga, põhimõtteline muudatus, mille tagajärgedega peaksime tegelema veel aastaid,“ sõnab Parempoolsete aseesimees ja ettevõtja Kristjan Vanaselja. „Kuna majanduskeskkond maksutõusude tuules halveneb, jääb kiratsema ka riigikassa, seega pole loota, et ükskord kehtestatud tulumaksust enam eales loobuda raatsitaks,“ põhjendab ta.

Esimene ja kõige kiiremini avalduv mõju oleks tema sõnul ettevõtete investeeringute vähenemine. Praegu on investeeritav kasum olnud maksuvaba, see on aidanud Vanaselja hinnangul ka äridel laieneda, uusi töökohti luua ning ühiskonda jõukamaks muuta. „Kasumi maksustamisel see hoog kindlasti raugeb. Eesti majandus on praegu niigi mitmendat aastat languses, see samm annaks kukkumisele hoogu ja pikendaks kiratsemist,“ leiab Parempoolsete aseesimees.

Kõik Eesti inimesed jääksid vaesemaks

Teine mõju oleks see, et Eesti ettevõtted muutuksid väliskapitalist rohkem sõltuvaks. „Tulumaksuvabastus laseb firmadel omavahenditest investeerida, edaspidi oleks suurem osakaal laenudel,“ märgib Vanaselja. See on halb juba kasvõi sellepärast, et laenude eest tuleb maksta intressi, kuid on veel üks tahk – intressi suurus kõigub Eesti siseriiklikest sammudest sõltumata päris laiades piirides, muutes investeeringute planeerimise raskemaks.

„Euribori mitmekordne tõus paari aasta eest on meil värskelt meeles. Edaspidi oleks taoliste kõikumiste mõju kogu ühiskonnas rohkem tunda, ettevõtete võime kiiresti muutuvates oludes hakkama saada kahaneks,“ kirjeldab Vanaselja. Kõik ülal loetletud probleemid puudutaksid kõige valusamalt väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, mida on Eestis enamus.