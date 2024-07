VIDEO | Ülemiste keskusest on saanud suurim avalik elektriautode kiirlaadimispark

„Paigaldame Enefit Volti laadijaid toidupoodide ja kaubanduskeskuste juurde, et külastajad saaksid muude asjatoimetustega samal ajal ka auto laadima jätta. Nii on võimalik oluliselt aega säästa,“ ütles Enefit Volti Eesti turu juht Viljar Kont.

Nii alustasid Ülemiste kaubanduskeskuse siseparklas tööd seitse 50 kW ja üks 22 kW elektriauto laadija ning väliparklas üks 22 kW ja 50 kW laadija, mille võimsus tulevikus suureneb lausa 120 kW-ni, andis Eesti Energia sel nädalal meediale teada. Kont lisas, et võrreldes ülikiirlaadijatega on kiirlaadijates laadimine taskukohasem.

Teisalt on laadimise kiirus piisav, et keskuse külastuse ajal sõidukilomeetreid juurde koguda. Kont märkis, et uute laadimispunktide planeerimisel ja olemasolevate uuendamisel arvestab Enefit Volti meeskond alati seda, et laadijate kasutamine oleks elektriauto omanikele mugav ning käe-jala juures.