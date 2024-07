Bolt alustas koostööd idufirmaga, mis aitab valesti pargitud rendiautodest kiiremini märku anda

Bolt Drive’i Eesti juht Henriko Aer ütles, et Towninguga koostöö võimaldab saada väärtuslikku tagasisidet ja arendada teenust selliselt, et sellest võidaksid kõik kliendid ja linnaelanikud. „Üheskoos saame paremini planeerida parkimisalasid ja laienemisvõimalusi, mis aitab tagada mugavama ja efektiivsema transpordilahenduse. Samuti saame senisest veelgi operatiivsemalt reageerida, kui mõni Bolt Drive’i auto on valesti pargitud. See on oluline samm meie eesmärgi saavutamisel muuta linnad paremaks elukohaks ja edendada jagatud transporti,“ rääkis Aer.

Towning äppi kasutab tänaseks juba üle 2000 tallinlase, et linnale konstruktiivset piltidega tagasiside jagada. Äpp tuvastab asukoha ja teema põhiselt vastutava linnaameti, edastab neile igapäevaselt kodanike lisatud sisu ning annab kasutajatele märku, kui linn on nende tagasiside näinud. Äpis saab jagada nii positiivset kui negatiivset tagasiside, et aidata julgustada inimsõbralikuma linnaruumi loomist ning ta töötab nii Android kui iPhone telefonidel.

„Ehitasin äpi isiklikust vajadusest, kuna tundsin, et linna tänased tagasiside kanalid ei olnud piisavalt kasutajasõbralikud ning puudus võimalus näha, millist linnaruumi teised mu ümber soovivad. On rõõm näha, et lisaks minule kõnetab äpp ka tuhandeid teisi. Ka uus linnavalitsus on üles näidanud soovi tihedamat koostööd teha - näiteks käivitasime hiljuti Keskkonna- ja Kommunaalametiga kampaania, kus kodanikud saavad soovitada uusi kohti puude istutamiseks,“ sõnas Towningu asutaja Vahur Hansen.

Bolt Drive’i Eesti autopargis on kokku 1000 rendiautot, mille hulgas on erineva suurusega sõiduautosid, sealhulgas elektriautosid ja kaubikuid. Eestis on Bolt Drive saadaval Tallinnas ja Tartus. Ettevõtte eesmärk on kiirendada Bolt’i teenuste abil üleminekut autoomanikelt ühisele ja säästvamale liikuvusele.