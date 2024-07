ERGO omandab Balti riikides konkurendi äri

„Gjensidige Baltikumi loovutamine on meie strateegilise ülevaate tulemus. Meie strateegiline fookus on Põhjamaades, mis on kooskõlas meie põhipädevuste ja -võimekustega. Meil on hea meel, et ERGO, üks Balti riikide kindlustusturu liidritest, jätkab koostööd meie spetsialistidega Baltikumis, et arendada kindlustusteenuseid kohalikel turgudel, kus on suurepärane kasvupotentsiaal,“ ütles Gjensidige Forsikring ASA tegevjuht Geir Holmgren.