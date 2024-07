Eksperdid: kliimaeesmärkide saavutamine Eesti moodi: aitame kaasa ühe biometaanijaama sulgemisele, et rajada seitse uut?

Eesti riik on võtnud endale mitmeid tähtajalisi kohustusi kliimamuutuste vastu võitlemisel, mis tulenevad nii riigi poolt ratifitseeritud Pariisi kliimakokkuleppest kui ka näiteks Euroopa kliimamäärusest. Ometigi nähtub regionaal- ja põllumajandusministeeriumi hiljutisest tegevusest, et selgeid sihte ei ole kliimaeesmärkide saavutamiseks endiselt seatud. Selle asemel võib ministeeriumi tegevuse tagajärjel oodata hoopis kahe Lõuna-Eesti ettevõtte ukse sulgemist. Tartu Agro ja Tartu Biogaas on siiani oma tegevuses kokku kogunud loomapidamise protsessis eralduvat metaani ja väärindanud seda kütuseks, et vältida metaani atmosfääri paiskumist. Nüüd plaanib riiik seni Tartu Agro kasutuses olevad tootmismaad panna enampakkumisele või anda otsustuskorras kasutusse Eesti Maaülikoolile, mis toob tõenäoliselt kaasa mõlema ettevõtte tegevuse lõpetamise.