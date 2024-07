USA turul paistavad tehnohiidude asemel aina suuremad favoriidid väikeettevõtted

Nii on USA väikeettevõtteid koondav aktsiaindeks Russell 2000 kerkinud juulis üle 8%, sellal kui suurettevõtteid koondav S&P 500 on sama ajaga langenud 0,88%. Veel kehvemini on läinud rohkem tehnoloogiaaktsiaid koondaval aktsiaindeksil Nasdaq 100, mis on juulis langenud 4%.