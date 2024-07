Rahandusminister Jürgen Ligi: julgeolekumaks ei kata isegi kõiki kaitsekulusid

Ligi sõnul ei ole maksutõusud üldsegi praeguse valitsuse valik, vaid Venemaa sõjategevuse ning ka varasemate valitsuste tegevuse tagajärg. „Julgeolekumaks, nagu me seda maksukobarat nimetame, ei kata isegi julgeolekukulusid kõiki. Rahandusolukord on palju tõsisem kui ainult see, mida me otseselt lisame julgeolekusse. See miinus on ikkagi aastatega kogunenud, kärisenud ja selle eest me oleme hoiatanud,“ ütles ta.

Minister selgitas, et maksude tõstmise eest saavad kodanikud toimiva Eesti riigi. „Ei tasu rääkida seda juttu, kui palju kodanik jälle võidab siis, kui vähem maksu kogutakse ja kui kogutakse rohkem, siis jääb vaesemaks. Tegelikult oma riik on ju kodanike koostöö, kui mitte öelda ühisvara, ja igal juhul toimiv maksevõimeline riik on kodanike rikkus, mitte vaesus,“ rääkis ta.

„Praegu tundub küll, et võtate ainult raha ja pistate endale taskusse, aga tegelikult ju me peame rahastama neid asju – tervishoidu, pensione välja maksma. See on midagi, mis võiks kodanikke rahustada, et see raha ei lähe kaduma, see tuleb teiste vajalike asjadena tagasi,“ märkis ta.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.