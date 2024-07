Saavad järjest paremini hakkama: Ukraina sõjapõgenike tööhõive kasvab, toetusi vajatakse vähem

„Kohalike omavalitsuste poolt makstava toimetulekutoetuse puhul näeme, et kõikidest toetuse saanutest on alla poole Ukraina ajutise kaitse saajad, mis kinnitab, et sõjapõgenike igapäevane toimetulek ja käekäik on varieeruv ning ei ole võimalik teha üldistust. Üldiselt aga täheldame, et toimetulekutoetuse saajate hulgas on toimunud Ukraina sõjapõgenike puhul teatud langus,“ ütles sotsiaalkindlustusameti rändeteenuse juht Liis Paloots.