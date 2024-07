Välisüliõpilaste arv on Eestis ühena vähestest Euroopas tugevasti kahanenud, minnakse hoopis naaberriikidesse

Kui mitmes Eesti naaberriigis on viimastel aastatel välistudengite arv suurenenud, siis Eestis on see tugevasti vähenenud. Haridus- ja noorteameti Study in Estonia programmi hiljuti koostatud analüüsist, mis vaatleb välistudengite arvu aastatel 2008–2023, selgub, et kui 2019. aastal võeti Eesti ülikoolidesse 2026 välistudengit, siis 2023. aastaks oli nende arv vähenenud juba ligi poole võrra ehk 1191 tudengini. Koos sellega on kahanenud ka välistudengite koguarv. Kui 2019. aastal õppis Eesti ülikoolides 5528 välistudengit, siis mullu oli neid 4340.