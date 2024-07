Gazpromi osalusega Läti gaasifirma plaanib börsilt lahkuda. Läti endise peaministri pakkumine tekitab aga tuska

Latvijas Gāze ehk Läti Gaas on üks vanimaid Riia börsil noteeritud firmasid, selle aktsia noteeriti 1999. aasta veebruaris. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Balti börsi lisanimekirjas. Nüüd aga soovivad börsilt aktsiad kokku osta firma nõukogu liikmed Aigars Kalvītis, Elita Dreimane ja Egīls Lapsalis, kellel õnnestus juba mullu novembris napsata 28,97% ettevõttest. Kalvītis oli muu hulgas Läti peaminister aastatel 2004–2007.

Praeguse pakkumise käigus soovib Kalvītise, Dreimane ja Lapsalise firma SIA Energy Investments omandada mitte kõiki aktsiaid, vaid 18,75% ettevõttest. Täpsemalt sai Energy Investments õiguse teha ülevõtupakkumine nendele aktsionäridele, kes viimasel üldkoosolekul ei osalenud või ei kiitnud heaks börsilt lahkumist. Pakkumise hind on aga Lätis kirgi tekitanud, sest see on senisest turuhinnast oluliselt madalam.