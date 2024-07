OpenAI asus Google’iga võitlusesse, avalikustades uue otsingumootori

Ettevõte teatas veel, et mingi hetk on plaanis integreerida tööriista ka ChatGPT juturobotisse. Hetkel testitakse lahendust väikese hulga kasutajate seas.

Kui juba varem võis näha, et OpenAI ChatGPT üritab haarata turgu Google’i käest ära, siis SearchGPT peaks olema Google’i jaoks otsesem konkurent. Google’i emafirma Alphabeti aktsia langes eile 3%.

OpenAI märkis avalduses, et võrreldes teiste otsingumootoritega peaks nende lahendus olema inimestele loomupärasem ning intuitiivsem, kus on võimalik ka küsida teemakohaseid jätkuküsimusi, nii nagu tavapärases vestluseski.

„Me arvame, et otsinguid on võimalik teha oluliselt paremaks kui nad on täna,“ kirjutas OpenAI tegevjuht Sam Altman X-is.